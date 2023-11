Entrez Dans la Transe – Une Expérience Hypno Drôle THEATRE LE BOUT, 26 novembre 2023, PARIS.

Entrez Dans la Transe – Une Expérience Hypno Drôle THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 18:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« ENTREZ DANS LA TRANSE » De Karine Lyachenko Joué par Karine Lyachenko et Emilie Prat Venez découvrir l’Hypnose qui réveille et voyager au pays de vous-même ! Un spectacle Hypno – Drôle ! Pour vous, Karine Lyachenko et Émilie Prat unissent leurs talents de comédiennes et d’hypnotiseuses pour vous faire découvrir, non pas l’Hypnose qui endort mais l’Hypnose qui réveille ! En vous partageant la drôlerie de leurs expériences de la transe, elles vous proposent d’explorer votre créativité?, votre puissance, votre re?ge?ne?ration et bien plus encore, depuis votre fauteuil. Vous allez rencontrer vos guides, ressentir la Queen que vous êtes, et vous aérez l’esprit de l’intérieur ! Une fantaisie hypnotique qui mettra en mouvement tous vos sens. Riez, expérimentez, ressentez et voyagez au pays merveilleux de vous-même. Un spectacle Hypno – Drôle! Entrez Dans la Transe – Une Expérience Hypno Drôle

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

22.0

EUR22.0.

