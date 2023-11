Nathan Chaudat – Echecs et Maths THEATRE LE BOUT, 18 novembre 2023, PARIS.

Nathan Chaudat – Echecs et Maths THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

NATHAN CHAUDAT dans « ECHECS ET MATHS » Ecrit et Joué par Nathan Chaudat Mise en scène : Nathan Chaudat (Durée 1h) Vous vous êtes toujours demandé l’intérêt d’être bon en Maths ? Lui aussi. Nathan est fait pour être prof de Maths, une évidence pour tout le monde. Sauf pour l’Education Nationale. Il n’a qu’une heure pour le prouver, ce qui devrait être suffisant pour lever le voile sur les plus grandes énigmes mathématiques : • Combien de couples se forment en moyenne durant un cours de maths ? • Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.1416 on risque de devenir un hippie ? • Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet format familial ? Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle. Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus. Nathan Chaudat – Echecs et Maths

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

22.0

EUR22.0.

