Ils se Marièrent et Eurent Beaucoup…d’ Emmerdes – Théâtre Bourvil, Paris THEATRE LE BOURVIL, 27 décembre 2023, PARIS.

Ils se Marièrent et Eurent Beaucoup…d’ Emmerdes – Théâtre Bourvil, Paris THEATRE LE BOURVIL. Un spectacle à la date du 2023-12-27 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 39.4 à 39.4 euros.

TOUSTOU PRODUCTIONS (1-1116534) présente ce spectacle Ils se marièrent et eurent beaucoup d’emmerdesLes entretiens d’embaucheCharlotte NormandJusqu’où iriez-vous pour toucher 8 Millions d’EurosPupuce et Chaton ont accepté le pire : que la belle mère vienne s’installer chez eux ! Une tranche de vie d’un couple pas ordinaire, qui cherche un équilibre, entre relancer leur libido avant que mémé ne débarque, faire le tri dans leurs amis, faire des économies en attendant d’être riches… Sexe, fantasmes, amour, piment, argent, disputes, famille, belle-mère, enfants, amis… Un joyeux bordel en perspective ! Une comédie surprenante avec un dénouement des plus inattendus. Une heure quinze de rire intensif ! Par les mêmes auteurs et metteurs en scènes du succès : « Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! » En alternance : Anne Levallois ou Eléonore Blot, Veronica Mounié, Anne-Laure Triebel, Marine Voyeux, Lucile Graziella, Alice Dessuant et Seb Kaufman ou Thibault Oleksiak, Wilfried Alberich, Sébastien Boisdé, Jeff Dias A Savoir : Le théâtre n’ouvre ses portes que 10 minutes avant la représentation. Attention, les spectacles démarrent à l’heure. Il n’est plus possible d’accéder au spectacle après le début de la représentation. Ils se Marièrent et Eurent Beaucoup…d’ Emmerdes

Votre billet est ici

THEATRE LE BOURVIL PARIS 13 RUE DES BOULETS Paris

39.4

EUR39.4.

Votre billet est ici