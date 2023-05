Love Therapy – Théâtre Le Bourvil, Paris THEATRE LE BOURVIL, 27 avril 2023, PARIS.

Love Therapy – Théâtre Le Bourvil, Paris THEATRE LE BOURVIL. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 38.4 à 38.4 euros.

TOUSTOU PRODUCTIONS (1-1116534) présente ce spectacle. LOVE THERAPY Vivre à deux ? Tout un programme ! Surtout quand lui passe sa vie sur le canapé en attendant que quelque chose se passe ou que quelqu’un vienne le chercher et qu’elle se démène comme une forcenée pour maintenir le foyer à niveau. Rien d’exceptionnel jusqu’ici, me direz-vous ? Jusqu’au jour ou un imprévu va venir perturber leur fragile équilibre et faire voler en éclat le ronron de leur routine ! Quand le vernis pète, l’heure des comptes et des remises en question sonne !Mauvaise foi, reproches, sarcasme et autres griefs vont les plonger dans le plus grand chaos et les mettre au pied du mur… L’amour sera-t-il suffisant ? Du chaos, naissent les étoiles ! A Savoir :Le théâtre n’ouvre ses portes que 10 minutes avant la représentation.Attention, les spectacles démarrent à l’heure. Il n’est plus possible d’accéder au spectacle après le début de la représentation. Tout public de 7 à 77 ans Auteur : Lorino Cohen-CoudarArtistes : Alice Dessuant, Lucile Graziella, Seb Kaufman, Paul ValyMetteurs-en-scène : Sébastien Toustou et Manuella Granville Love Therapy Sébastien Toustou

Votre billet est ici

THEATRE LE BOURVIL PARIS 13 RUE DES BOULETS Paris

38.4

EUR38.4.

Votre billet est ici