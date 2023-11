Alice au Pays des Merveilles – Théâtre La Bruyère, Paris THEATRE LA BRUYERE, 19 novembre 2023, PARIS.

Théâtre La Bruyère (1012493) présente ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Résumé : Curieuse, intrépide, effrontée ! Alice va, au travers de son imaginaire, vous emmener dans son univers merveilleux, jazzy, et haut en couleurs. Elle va rencontrer des personnages fantasques qui vont, chacune à leur manière, lui faire comprendre que la vie est un long chemin à parcourir…Durée 1h15 Distribution : Morgan L’Hostis, Julie Lemas, Lina Stoltz ou Raphaëlle Arnaud, Anthony Fabien ou Yann Sebile, Antonio Macipe ou Loaï Rahman, Alexis Mahi Auteur(s): Julien Goetz, Nicolas Laustriat, Cécile Clavier, Patrick Bernard Mise en scène : Marina Pangos Production : Le Théâtre Actuel – La Bruyère, Compote de Prod Programmation : à partir du 14 octobre, les samedis et dimanches à 14h et du mercredi au dimanche à 14h pendant les vacances scolaires (soit : du 21 octobre au 5 novembre et du 23 décembre au 7 janvier). Alice au Pays des Merveilles Alice au Pays des Merveilles

