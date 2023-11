Le Huitième Ciel – Théâtre La Bruyère, Paris THEATRE LA BRUYERE, 15 novembre 2023, PARIS.

Le Huitième Ciel – Théâtre La Bruyère, Paris THEATRE LA BRUYERE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 21:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 31.6 à 59.9 euros.

Théâtre La Bruyère (1012493) présente LE HUITIEME CIEL Résumé : Agnès Duval pense avoir atteint tous les sommets du haut des 27 gratte-ciels qu’elle a construit dans 27 pays d’Europe.Mais c’est en descendant de ses tours qu’elle va découvrir que la vie peut réserver de drôles de surprises jusqu’à vous emmener au Huitième Ciel… Par l’auteur de « Adieu Monsieur Haffmann » (4 Molières 2018)Durée 1h30 Genre : Théâtre contemporain Distribution : Florence Pernel, Bernard Malaka, Charlotte Matzneff, Marc Siemiatycki, Antoine Guiraud, Tanguy Vrignault Auteur(s): Jean-Philippe Daguerre Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre Décor Juliette Azzopardi et Jean-Benoît Thibaud Costumes Alain Blanchot Lumières Moïse Hill Création musique et assistant mise en scène Hervé Haine Production : Le Théâtre Actuel – La Bruyère, Le Grenier de Babouchka, Le Théâtre de la Renaissance, RSC P, Le Théâtre Rive Gauche et Macal Prod Programmation : du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 16h30 « Florence Pernel est exceptionnelle » – TÉLÉMATIN – FRANCE 2″Drôle et poignant. On a adoré ! » – LA PROVENCE »Jean-Philippe Daguerre nous cueille. Tout simplement » – LE PARISIEN »TT Des comédiens savoureux » – TÉLÉRAMA »Un tourbillon de rires, d’émotions » – VAUCLUSE MATIN Le Huitième Ciel Le Huitième Ciel

THEATRE LA BRUYERE PARIS 5, RUE LA BRUYÈRE Paris

