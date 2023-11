Oublie-moi – Théâtre La Bruyère, Paris THEATRE LA BRUYERE, 11 novembre 2023, PARIS.

Oublie-moi – Théâtre La Bruyère, Paris THEATRE LA BRUYERE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 18:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 37.1 à 53.6 euros.

Théâtre La Bruyère (1012493) présente OUBLIE MOI 4 Molières 2023Molière du Théâtre PrivéMolière de la mise en scène du Théâtre PrivéMolière de la Meilleure Comédienne du Théâtre PrivéMolière du Meilleur Comédien du Théâtre Privé Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier… Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur.Une histoire parfaite.Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.C’était pourtant simple à retenir.Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Durée 1h15 À partir de 12 ans Distribution : Marie-Julie Baup, Thierry Lopez (à partir du 1er décembre : distribution en alternance) Auteur(s): D’après In Other Words de Matthew SaegerAdapté par Marie-Julie Baup et Thierry LopezMise en scène : Marie-Julie Baup et Thierry Lopez Costumes Michel DussarratScénographie Bastien ForestierLumières Moïse HillCréation sonore Maxence VandeveldeAssistante mise en scène Pauline TricotChorégraphie Anouk Viale “Oublie-moi” is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Production : Théâtre La Bruyère, Atelier Théâtre Actuel, MK PROD’, Louis d’Or Production, IMAO Oublie-moi (avec Marie-Julie Baup et Thierry Lopez)

Votre billet est ici

THEATRE LA BRUYERE PARIS 5, RUE LA BRUYÈRE Paris

37.1

EUR37.1.

Votre billet est ici