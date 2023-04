Max et le Grand Magicien – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Max et le Grand Magicien – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle, 8 avril 2023, PARIS. Max et le Grand Magicien – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 14:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 18.0 à 22.0 euros. MAX ET LE GRAND MAGICIEN Le célèbre inventeur de tours de Magie s’est mystérieusement volatilisé depuis 1901 dans l’une de ses inventions : la fameuse « Machine à disparition ». Toujours présent dans son atelier tel l’homme invisible, le professeur Spank va partager les secrets de ses tours les plus mythiques avec Max, un jeune aventurier. Max réussira t il à relever le plus étonnant des défis ?Une incroyable aventure ! Spectacle de magie à voir en familleÀ partir de 4 ansDurée du spectacle : 1 heure Le Parisien « C’est un joyeux spectacle, dans un décor élaboré et soigné. Max et le grand Magicien éveille la curiosité des enfants au fil de l’histoire. Le décor s’inspire de Jules Verne, la table de magie pleine d’accessoires est fixée sur une bicyclette ancienne. Les yeux des enfants restent écarquillés » Sortir à Paris « Abracadabra ! Les petits magiciens en herbe sont attendus de pied ferme au théâtre La Boussole pour découvrir des tours de magie époustouflants dans le spectacle ‘Max et le grand magicien. » Max et le Grand Magicien Max et le Grand Magicien Votre billet est ici THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque Paris 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE LA BOUSSOLE grande salle Adresse 29 rue de Dunkerque Ville PARIS Departement Paris Tarif 18.0 22.0 Lieu Ville THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS

THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Max et le Grand Magicien – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle 2023-04-08 was last modified: by Max et le Grand Magicien – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle THEATRE LA BOUSSOLE grande salle 8 avril 2023 THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS

PARIS Paris