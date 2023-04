Petits Crimes Entre Amis – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Petits Crimes Entre Amis – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle, 5 avril 2023, PARIS. Petits Crimes Entre Amis – Théâtre La Boussole, Paris THEATRE LA BOUSSOLE grande salle. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 19.0 à 39.4 euros. PETITS CRIMES ENTRE AMISUn véritable ami, c’est celui qui nous aide… même quand on vient de tuer quelqu’un !Du moins, c’est ce qu’on dit.Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ? En plein milieu des années 80, trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables ! Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ?Avec en alternance : Fabrice Fara, Alexandre Texier, Romain Fleury, Florent Chesné, Franck Duarte, Rémi Viallet, Jean-Romain Krynen, Stéphane Godin, Gauthier Jeanbart.Informations pratiques :Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.Pas d’accès handicapé. Petits Crimes Entre Amis Petits Crimes Entre Amis Votre billet est ici THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque Paris 19.0

