ICEBERGJack et Rose sont sur un bateau, Jack tombe à l’eau, que reste-t-il ? Dans son EHPAD des Moulinottes, Rose tente de reconstituer avec désordre et nostalgie ses souvenirs à bord du Titanic pour aider le chercheur de trésors Brock Lovett à retrouver le Cœur de l’Océan. Entre 1912 et aujourd’hui, les souvenirs ressurgissent, s’entremêlent et sont parfois surprenants à entendre.Texte et mise en scène : Mélodie Le Blay, William Pelletier Froggy’s Delight« Efficacement mis en scène par Mélodie Le Blay et William Pelletier, avec dynamisme, avec force anachronismes tous azimuts, des réseaux sociaux aux gilets jaunes, et un brin d’interactivité. » » Les comédiens multi-rôles assurent la loufoquerie d’un spectacle jubilatoire avec surjeu de rigueur et de bon aloi. » « Pari réussi pour cette fine et fraîche équipe. » Le Point Pop « Un spectacle parodique et poeìtique » » Le show burlesque qu’ils proposent (..) lorgne résolument du co?teì des Monty Python. » « La joyeuse bande est aÌ l’origine de l’un des spectacles les plus audacieux de cet automne. » « Truffeì de clins d’œil cineìphiliques (…) le spectacle emprunte reìsolument au genre burlesque. Bourreì d’anachronismes. » Maze Magazine« Une pièce parodique animée par l’énergie incroyable de ses comédiens qui parviennent parfaitement à s’approprier le plateau par le jeu et les décors. » Service Culturel Sorbonne Université« Qu’on se le dise, cette parodie du Titanic est à mourir de rire. » « Féminisme, écologie, anticapitalisme dénué d’humanité rythment joyeusement cette pièce durant laquelle, il fut difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas rire à gorge déployée. Prouesse remarquable. » Informations pratiques :Comédie tout publicDurée du spectacle : 1h 15Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.Pas d’accès handicapé. Iceberg

THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque Paris

