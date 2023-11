Le Repas des Fauves – Théâtre Hébertot, Paris THEATRE HEBERTOT, 9 novembre 2023, PARIS.

Le Repas des Fauves – Théâtre Hébertot, Paris
Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:00

Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands. En représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Le Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, reconnaît en la personne du propriétaire de l’appartement, M. Pélissier, le libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, Kaubach leur laisse alors la liberté de choisir eux même les deux otages qu’il viendra chercher au dessert. C’est ainsi que peut commencer « Le Repas des Fauves ».Auteur : Vahé KatchaAdaptation et mise en scène : Julien SibreDistribution : Thierry FRÉMONT, Cyril AUBIN, Oliver BOUANA, Benjamin EGNER, Jochen HÄGELE, Stéphanie HÉDIN, Jérémy PRÉVOST, Julien SIBRE, Barbara TISSIER, Sébastien DESJOURS, Alexis VICTOR et Stéphanie CAILLOL.Equipe artistique : Création Lumières Jean François Domingues – Scénographie Camille DUCHEMIN – Réalisation graphique Cyril DROUIN – Costumes Mélisande DE SERRES – Musique originale – Jérôme HÉDIN. Infos pratiques Quand peut-on aller voir le Repas des Fauves au théâtre Hébertot ? Du 14 septembre 2023 au 7 janvier 2024 Quel est le prix du billet ? Carré Or : 45€ Catégorie 1 : 40€ – Adhérent FNAC : 36€ Catégorie 2 : 35€- Adhérent FNAC : 25€ Catégorie 3 : 25€ Genre : théâtre historique Durée : 1h45 Le Repas des Fauves Le Repas des Fauves

THEATRE HEBERTOT
78 bis, bd des Batignolles
Paris

