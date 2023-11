Le Mariage de Figaro Beaumarchais La Folle Journée- Théâtre Espace Marais – Paris THEATRE ESPACE MARAIS, 18 novembre 2023, PARIS.

Le Mariage de Figaro Beaumarchais La Folle Journée- Théâtre Espace Marais – Paris THEATRE ESPACE MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:15 (2023-11-11 au ). Tarif : 32.45 à 43.45 euros.

Voici une » folle journée « , où l’énergie se dispute au désordre, et au terme de laquelle Figaro parvient à déjouer les manoeuvres d’un Comte volage. L’originalité et l’intérêt de la pièce sont dans la critique des abus. L’intrigue masque les messages sociaux dans un mouvement de débauche, de gaieté et d’énergie. Le Mariage de Figaro Le Mariage de Figaro

THEATRE ESPACE MARAIS PARIS 22, RUE BEAUTREILLIS Paris

