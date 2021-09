Paris Théâtre Elizabeth Czerczuk, Paris Comédien en action : formation d’acteur au Laboratoire d’Expression Théâtrale 2021/22 Théâtre Elizabeth Czerczuk, Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comédien en action : formation d’acteur au Laboratoire d’Expression Théâtrale 2021/22 Théâtre Elizabeth Czerczuk,, 6 septembre 2021 10:00, Paris. 6 septembre – 11 décembre Sur place Sur inscription, la grille tarifaire se trouve sur notre site. https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/ecole-l-e-t/presentation, contact@theatreelizabethczerczuk.fr, 0612164839, 0184830880 Une expérience unique de la scène ! Classe préparatoire : recherche d’attitude des personnages. Du 6 au 11 septembre 2021. Puis trois trimestres de formations dès octobre ! Déjà 4 masterclass de programmées : – du 6 au 11 septembre ; – du 4 au 9 octobre ; – du 8 au 13 novembre ; – du 6 au 12 décembre. – Formation et spectacle de fin de cycle exclusivement dans l’espace scénique. – Équipements techniques, costumes et accessoires du théâtre à disposition. – Travail sous la direction de la metteur en scène. – Session de 10 élèves-comédiens maximum. – Possibilité d’intégrer la compagnie des artistes du théâtre. Le groupe se constitue rapidement, il reste seulement quelques places pour participer. Inscriptions par téléphone au : 06 12 16 48 39 – 01 84 83 08 80 Ou par mail à : contact@theatreelizabethczerczuk.fr Adresse postale : 20 rue Marsoulan / 75012 / Paris / France Théâtre Elizabeth Czerczuk, 20 Rue Marsoulan 75012 Paris Paris lundi 6 septembre – 10h00 à 16h00

mardi 7 septembre – 10h00 à 16h00

mercredi 8 septembre – 10h00 à 16h00

jeudi 9 septembre – 10h00 à 16h00

vendredi 10 septembre – 10h00 à 16h00

samedi 11 septembre – 10h00 à 16h00

mardi 14 septembre – 10h00 à 10h30

mercredi 15 septembre – 10h00 à 10h30

jeudi 16 septembre – 10h00 à 10h30

vendredi 17 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

mardi 21 septembre – 10h00 à 10h30

mercredi 22 septembre – 10h00 à 10h30

jeudi 23 septembre – 10h00 à 10h30

vendredi 24 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 25 septembre – 10h00 à 10h30

mardi 28 septembre – 10h00 à 10h30

mercredi 29 septembre – 10h00 à 10h30

jeudi 30 septembre – 10h00 à 10h30

vendredi 1er octobre – 10h00 à 10h30

samedi 2 octobre – 10h00 à 10h30

lundi 4 octobre – 10h00 à 16h00

mardi 5 octobre – 10h00 à 16h00

mercredi 6 octobre – 10h00 à 16h00

jeudi 7 octobre – 10h00 à 16h00

vendredi 8 octobre – 10h00 à 16h00

samedi 9 octobre – 10h00 à 16h00

lundi 8 novembre – 10h00 à 16h00

mardi 9 novembre – 10h00 à 16h00

mercredi 10 novembre – 10h00 à 16h00

jeudi 11 novembre – 10h00 à 16h00

vendredi 12 novembre – 10h00 à 16h00

samedi 13 novembre – 10h00 à 16h00

lundi 6 décembre – 10h00 à 16h00

mardi 7 décembre – 10h00 à 16h00

mercredi 8 décembre – 10h00 à 16h00

jeudi 9 décembre – 10h00 à 16h00

vendredi 10 décembre – 10h00 à 16h00

samedi 11 décembre – 10h00 à 16h00

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Elizabeth Czerczuk, Adresse 20 Rue Marsoulan Ville Paris Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Théâtre Elizabeth Czerczuk, Paris