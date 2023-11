Le Cri d’Yvona – Théâtre Elizabeth Czerczuk – Paris THEATRE ELIZABETH CZERCZUK, 26 novembre 2023, PARIS.

Le Cri d’Yvona – Théâtre Elizabeth Czerczuk – Paris THEATRE ELIZABETH CZERCZUK. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

Yvona, la nouvelle création d’Elizabeth Czerczuk, librement inspirée de l’œuvre de Gombrowicz Yvonne, Princesse de Bourgogne.Spectacle théâtral, musical et dansé, Le Cri d’Yvona met en lumière les différences persistantes entre les êtres, qui conduiront au drame. Dans cette création avant-gardiste, Elizabeth Czerczuk réinvente Yvona : héroïne résistante aux railleries de la Cour – rébellion aussi candide que radicale s’en prenant aux normes sociales. Son silence tonitruant s’élève contre les supercheries, la perversité et l’hypocrisie du monde. »Le Prince Philippe, héritier du trône, rencontre à la promenade cette fille : Yvonne, empotée, apathique, timide, et ennuyeuse. Il ne peut supporter de se voir contraint de détester la malheureuse. Une révolte éclate en lui contre les lois de la nature qui commandent aux jeunes gens de n’aimer que les jeunes filles séduisantes. Il prend Yvonne pour fiancée. Introduite à la cour royale, Yvonne y devient un facteur de décomposition. La présence muette, apeurée, de ses multiples carences révèle à chacun ses propres vices, ses propres saletés… La Cour n’est pas longue à se transformer en une couveuse de monstres, où chacun rêve d’assassiner l’insupportable Yvonne. » Witold Gombrowicz »Pour Gombrowicz, tout ce qui n’est pas domestiqué, qui n’est pas mûrs en nous, est indicible, condamné au mutisme. Et justement, ce mutisme me fascine chez Yvona. Trouver une forme dramatique radicale, susceptible de évident le sens emprisonné dans son for intérieur est pour moi un vrai défi artistique. » Elizabeth CzerczukThéâtre chorégraphié avec 20 interprètes (danseurs, comédiens et chanteurs) et un quatuor musical (contrebasse, violon, bandonéon et percussions) Le Cri d’Yvona Le Cri d’Yvona

THEATRE ELIZABETH CZERCZUK PARIS 20 RUE MARSOULAN Paris

