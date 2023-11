Lapin avec Muriel Robin et Pierre Arditi – Théâtre Edouard VII, Paris THEATRE ÉDOUARD VII Catégorie d’Évènement: Paris Lapin avec Muriel Robin et Pierre Arditi – Théâtre Edouard VII, Paris THEATRE ÉDOUARD VII, 3 décembre 2023, PARIS. Lapin avec Muriel Robin et Pierre Arditi – Théâtre Edouard VII, Paris THEATRE ÉDOUARD VII. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 10.0 à 98.0 euros. LAPIN Une pièce de et mise en scène par Samuel BenchetritAssistante à la mise en scène Lili Franck Avec Muriel Robin, Pierre Arditi, Gabor Rassov en alternance avec Sébastien Coutant Muriel Robin se rend chez Pierre Arditi pour passer la soirée avec lui. Comme tous les lundis, ils partagent un diner et profitent de leur amitié. Mais ce soir pour la première fois ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls…mais beaucoup plus… Genre: Comédie Durée: 1h20 Lapin de Samuel Benchetrit Votre billet est ici THEATRE ÉDOUARD VII PARIS 10, place Édouard VII Paris 10.0

Détails
Catégorie d'Évènement: Paris

