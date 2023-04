Maman avec Vanessa Paradis – Théâtre Edouard VII, Paris THEATRE ÉDOUARD VII PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Après un triomphe en tournée, le spectacle Maman revient au Théâtre Édouard VII ! Vanessa Paradis accompagnée pour la première fois à Paris de Samuel Benchetrit nous offre un spectacle unique, sensible et émouvant. Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose une question qui va changer leurs vies à tous les deux. Accès personnes à mobilité réduite : 01 47 42 59 92 Maman THEATRE ÉDOUARD VII PARIS 10, place Édouard VII Paris Date: 21 avril 2023, 21:00 Tarif : 10.0 à 98.0 euros.

