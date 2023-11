On a Essayé de Monter Hamlet THEATRE EDGAR Catégorie d’Évènement: Paris On a Essayé de Monter Hamlet THEATRE EDGAR, 18 janvier 2024, PARIS. On a Essayé de Monter Hamlet THEATRE EDGAR. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 21:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 34.1 à 38.5 euros. Une jeune compagnie de théâtre a convié un public d’amis pour assister à l’ultime répétition de leur tout premier spectacle : Hamlet, d’à peu près William Shakespeare. À peu près, c’est le mot qui résume l’état de leur travail : texte à moitié su, mise en scène pas tout à fait au point, réglages son et lumières en cours, décors en construction… Tout irait bien, si la première n’était pas dans 48H ! Cette comédie catastrophe familiale, met pour la première fois en scène une troupe de 8 jeunes comédiens bourrés de talent qui se sont rencontrés au cours Florent et vient de remporter le « Trophée de la Création » au Printemps du Rire 2023 à Toulouse. Info importante Le placement est numéroté. Lors de votre arrivée au guichet Billetterie de la salle, une hôtesse ou un hôte vous accompagnera à votre siège On a Essayé de Monter Hamlet Votre billet est ici THEATRE EDGAR PARIS 58, boulevard Edgar-Quinet Paris 34.1

