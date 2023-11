Drôle d’Histoire de France THEATRE EDGAR, 25 novembre 2023, PARIS.

Drôle d’Histoire de France THEATRE EDGAR. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 15:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 34.1 à 38.5 euros.

Du peu qu’il sait de Papi et Mamie, Vincent est persuadé d’être un Français de souche. Par curiosité il fait un test ADN et là…SURPRISE ! Il est bien plus étranger qu’il ne pensait ! Pour comprendre nos vastes origines, Vincent retrace avec humour la véritable Histoire de France du Big Bang à aujourd’hui, de Cro-Magnon à Manu 1er. Beaucoup plus drôle qu’un « Que sais-je ? », plus facile qu’un « Question pour un champion », aussi déjanté qu’un Burger Quiz, « Drôle d’Histoire de France » est LA solution pour rafler tous les camemberts catégorie Histoire au Trivial Poursuit ! Un show culturellement drôle ! Info importante : Le placement est numéroté. Lors de votre arrivée au guichet Billetterie de la salle, une hôtesse ou un hôte vous accompagnera à votre siège. Vincent Azé

THEATRE EDGAR PARIS 58, boulevard Edgar-Quinet Paris

