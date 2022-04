Mon bel oranger Théâtre Dunois, 4 janvier 2023 10:00, PARIS.

4 – 14 janvier 2023 Sur place de 8 EUR à 16 EUR reservation@theatredunois.org, contact@ensemblealmaviva.com

L’histoire touchante d’une enfance dans les quartiers défavorisés de Rio de Janeiro dans les années 1930, mis en musique par l’Ensemble ALMAVIVA. Adapté du célèbre roman de José Mauro de Vasconcelos.

« – Mais je voulais un grand arbre!

– Réfléchis, Zézé. Il est encore très jeune. Il va devenir un oranger adulte. Il va grandir en même temps que toi. Tous les deux, vous vous entendrez comme si vous étiez deux frères. Tu as vu cette branche ? C’est vrai que c’est la seule qu’il ait, mais on dirait un petit cheval fait exprès pour que tu montes dessus ! »

Dans la banlieue de Rio, dans les années 1930, Zézé est un garçon particulier. Il a appris à lire tout seul à l’âge de cinq ans, il est vif et intelligent, mais la vie n’est pas facile : son père est au chômage et sa mère travaille dur pour un mauvais salaire à l’usine. Sa seul échappatoire est le monde qu’il s’est créé, au centre duquel on trouve Minguinho, un oranger qui le réconforte et lui fait la conversation. Un jour Zézé tombe nez à nez avec un homme du quartier qui a fait fortune, Portugâ, avec qui il va peu à peu nouer des liens très forts …

Cette trame sociale tirée d’une série autofictionnelle écrite par José Mauro de Vasconcelos en 1968 a déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2012. L’Ensemble ALAMVIVA s’associe à la compagnie Amin Théâtre et son metteur en scène Christophe Laluque pour proposer un spectacle tiré de cette histoire.

Théâtre Dunois 7 rue Louise Weiss 75013 Paris 75013 PARIS Quartier de la Gare Paris

mercredi 4 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

mercredi 4 janvier 2023 – 15h00 à 16h00

jeudi 5 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

jeudi 5 janvier 2023 – 14h30 à 15h30

vendredi 6 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

vendredi 6 janvier 2023 – 19h00 à 20h00

samedi 7 janvier 2023 – 19h00 à 20h00

lundi 9 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

lundi 9 janvier 2023 – 14h30 à 15h30

mercredi 11 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

mercredi 11 janvier 2023 – 15h00 à 16h00

jeudi 12 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

jeudi 12 janvier 2023 – 14h30 à 15h30

vendredi 13 janvier 2023 – 10h00 à 11h00

vendredi 13 janvier 2023 – 19h00 à 20h00

samedi 14 janvier 2023 – 19h00 à 20h00