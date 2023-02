SHIBARI CRAZY YEAR PARIS théâtre du temps Paris Catégorie d’Évènement: Paris

SHIBARI CRAZY YEAR PARIS théâtre du temps, 3 juin 2023 19:00, Paris. Découvrez l’art captivant du shibari lors de l’événement Shibari Crazy Year au Théâtre du temps. Explorez 12 œuvres d’art, assistez à une démonstration pédagogique et à une performance de shibari 3 et 4 juin 1

https://www.billetweb.fr/shibari-crazy-year-paris Venez découvrir l'art spectaculaire du shibari lors de l'événement Shibari Crazy Year Paris au Théâtre du temps. Créé en 1980 par Junji Fuseya, ce lieu unique offre le cadre parfait pour une soirée immersive. Rencontrez les artistes et explorez 12 œuvres d'art Shibari Crazy Year, lors d'une exposition interactive où les artistes partageront leur vision créative unique. Assistez à une démonstration pédagogique de shibari par des professionnels expérimentés, qui répondront à toutes vos questions. Les organisateurs prendront également la parole pour discuter de la promotion du shibari en tant qu'art respecté, avant de présenter la performance de shibari avec suspension de Seb Kinbaku et Malice. Commandez des exemplaires d'art, détendez-vous au stand de rafraîchissements et de souvenirs, et plongez-vous dans ce monde fascinant. Gardez un œil sur les horaires et les billets pour vous assurer de ne pas manquer cette soirée exceptionnelle. Réservez dès maintenant pour vivre une expérience immersive inoubliable. théâtre du temps 9 rue du Morvan, Paris 11 Quartier de la Roquette Paris 75011

Détails Heure : 19:00 - 14:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu théâtre du temps Adresse 9 rue du Morvan, Paris 11 Ville Paris lieuville théâtre du temps Paris

