Une Histoire d’Amour – Théâtre du Splendid, Paris THEATRE DU SPLENDID, 16 novembre 2023, PARIS.

Une Histoire d’Amour – Théâtre du Splendid, Paris THEATRE DU SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 21:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 29.35 à 46.95 euros.

UNE HISTOIRE D’AMOUR Texte et mise en scène : Alexis Michalik Avec en alternance :Salomé Benchimol *ou * Juliette Delacroix *ou * Julia Le Faou,Paul Lapierre *ou * Adrien Cauchetier *ou * Clément Aubert,Marica Soyer *ou * Camille Bardery *ou * Stéphanie Caillol,Alexia Giordano *ou * Claire Tran *ou * Magali Lange *ou * Pauline Bression,Lila Fernandez *ou * Ambre Pallas *ou * Lewine Weber *ou * Grisel Chapet. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Molières 2020 du metteur en scène Théâtres privés, 4 nominations. « Alexis Michalik est diaboliquement habile » – Télérama « Entre rire et larmes » – France-Info « Une mise en scène tourbillonnante » – Figaroscope « Coup de cœur. Formidable, drôle et touchante ! » – Europe 1 UNE HISTOIRE D’AMOUR – MICHALIK

Votre billet est ici

THEATRE DU SPLENDID PARIS 48, RUE DU FBG ST MARTIN Paris

29.35

EUR29.35.

Votre billet est ici