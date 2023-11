Dorothy – Théâtre du Petit Saint Martin, Paris THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN, 16 novembre 2023, PARIS.

Le Théâtre de la Porte Saint Martin (L-R-2020-010907 / L-R-2020-010998) présente DOROTHYUn spectacle écrit et interprété par Zabou Breitman A partir des œuvres de Dororhy Parker Assistante mise en scène Laura MonfortCostumes Zabou Breiman et Bruno FatalotLumières Stéphanie DanielSons Yoann BlanchardAccessoiriste Amina RezigRegard extérieur Antonin Chalon C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. C’était il y a longtemps. C’est maintenant. L’histoire d’une résistante, d’une autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande plume du fameux The New-Yorker. Dorothy doute, elle boit, elle se débat, elle s’ennuie, elle est, quoi que soit son histoire, effroyablement seule. Mais elle est poétique, dramatique et terriblement drôle. Jusque dans son ultime instant, et même après : la dépose de ses cendres le 22 Août 2020 dans un cimetière New yorkais. Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’appuyant sur cinq de ses plus fortes nouvelles.En coproduction avec la Compagnie Cabotine Zabou Breitman, La MCA d’Amiens et Anthea d’Antibes « Poétique, drolatique et dramatique » Le Monde« Un spectacle ambitieux » Télérama TT « Drôle et blufflant. On ressort admiratifs envers cette artiste surdouée» Paris Match « Actrice hors pair. Elle incarne la grande plume du New Yorker avec panache» Le Figaro « Une pure merveille » RTL « Un régal » La VieDurée :1h20Réservation PMR : 01 42 08 00 32 Zabou Breitman, Dorothy Zabou Breitman, Dorothy

