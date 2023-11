Fabrice Luchini Lit Victor Hugo – Théâtre du Petit Saint Martin, Paris THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN, 9 novembre 2023, PARIS.

Tarif : 46.0 à 46.0 euros.

ASSISE PRODUCTION (Lic. 2-1066129) présente FABRICE LUCHINILit Victor HugoTextes, poèmesEtVictor Hugo vu par Charles Péguy et Charles BaudelaireProduction Assise ProductionMise en scène Emmanuelle Garassino « Je me suis souvent demandé s’il était possible de dire Booz endormi, le poème de Victor Hugo que Marcel Proust définissait comme le plus beau du XIXe siècle ; et Charles Péguy allait plus loin en disant que c’est la première fois qu’il existe dans l’histoire une prophétie païenne. Contrairement à la phrase d’André Gide, pourtant fin analyste, “Quel est le plus grand poète français ? Victor Hugo, hélas”, il y a pour moi des éblouissements dans les écrits de Victor Hugo qui dépassent l’artisan doué, et des bonheurs d’écriture qui surgissent de sa création très féconde. J’ai fait une première lecture de textes et poèmes de Victor Hugo devant le public en juin 2021, dans les jardins de la Maison de Chateaubriand. Parallèlement au spectacle sur La Fontaine et le confinement que je joue depuis début 2022, j’ai eu envie de revenir à cet exercice plus austère, au Petit Saint-Martin, afin de proposer au public une pure lecture de textes, et notamment le sublime Booz endormi, des poèmes sur la mort de sa fille ou des commentaires d’écrivains comme Charles Baudelaire et Charles Péguy sur Victor Hugo. » Fabrice Luchini Réservation PMR : 01 42 08 00 32 Fabrice Luchini Fabrice Luchini

THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN PARIS 17 RUE RENÉ BOULANGER Paris

46.0

EUR46.0.

