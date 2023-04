Edmond – Théâtre du Palais Royal, Paris THEATRE DU PALAIS, 4 avril 2023, PARIS.

Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, l’auteur – metteur en scène aux 8 Molières revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, est “un vrai théâtre de troupe” rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle.L’HISTOIREDécembre 1897, Paris.Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.Distribution : Rosemonde : Juliette Lamboley / Fannie Outeiro / Nora GiretAnge Floury : Christian Mulot / Eric MariottoMaria Legault : Sandra Dorset / Fabienne GalulaEdmond Rostand : Gauthier Battoue / Benjamin Wangermée / Gall GaspardMonsieur Honoré : Augustin Ruhabura / Eriq Ebouaney Léonidas Volny : Adrien Melin / Cyril Descours / Lionel Erdogan Feydeau : Benoît Cauden / Nathan Dunglas / Benoît Cauden Marcel Floury : Pierre Bénézit / Vincent ViottiConstant Coquelin : Franck Vincent / Jacques BourgauxJean Coquelin : Ary Gabison / Régis ValléeJeanne d’Alcy : Alice Allwright / Jeanne Guittet / Raphaële VolkoffSarah Bernhardt : Valérie Vogt / Valérie Baurens / Catherine Arondel5 MOLIERES 2017Meilleur spectacle Théâtre PrivéAuteur francophone vivant : Alexis MichalikMetteur en scène Théâtre Privé : Alexis MichalikComédien dans un second rôle : Pierre ForestRévélation masculine : Guillaume SentouDurée de la représentation : 110 min soit 1h50 Le Théâtre du Palais-Royal n’est pas équipé pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Les accès à la salle se font par escalier sur plusieurs étages. L’accès de l’établissement est interdit aux enfants de moins de trois ans pour tous les spectacles, et ce, sans remboursement possible. Vous avez demandé l’impression des billets à domicile, nous vous rappelons qu’il est impératif de vous présenter à l’entrée du théâtre avec les billets imprimés sur feuille A4 en bonne qualité. A défaut l’accès à la salle vous sera refusé.Suite à l’activation du niveau maximal du plan Vigipirate, nous vous demandons de ne pas venir au théâtre avec des valises ou équivalent. L’accès au Théâtre du Palais-Royal est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3. »Les places ne sont ni reprises, ni échangées Edmond – Théâtre du Palais-Royal, Paris

THEATRE DU PALAIS PARIS 38, rue de Montpensier Paris

