Marlene et Marilyn de Luana Kim THEATRE DU NORD-OUEST – ECONOMIDES, 29 avril 2023, PARIS. Marlene et Marilyn de Luana Kim THEATRE DU NORD-OUEST – ECONOMIDES. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 14:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Double hommage en miroir dans l’intimité des icônes universelles Marlene Dietrich et Marilyn Monroe, parties rejoindre les étoiles à 30 ans d’intervalle, en 1992, et en 1962. Malgré les apparences, les célèbres actrices étaient des femmes de coeur et de convictions, et elles avaient des points communs saisissants. Elles se sont rencontrées en 1955. Spectacle musical de Luana Kim Avec Luana Kim et Djanick Nanette Mise en scène : Luana Kim Costumes : Frédéric Morel Lumières : Hélène Robin Musique : Luana Kim, Djanick Nanette Marlene et Marilyn de Luana Kim Votre billet est ici THEATRE DU NORD-OUEST – ECONOMIDES PARIS 13 rue du Fbg Montmartre Paris 22.0

