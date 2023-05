Victoria Pianasso Reste Simple – Théâtre du Marais, Paris THEATRE DU MARAIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Victoria Pianasso Reste Simple – Théâtre du Marais, Paris THEATRE DU MARAIS, 30 avril 2023, PARIS. Victoria Pianasso Reste Simple – Théâtre du Marais, Paris THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 19:00 (2023-04-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. La simplicité est la sophistication suprême. C’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. Pour ce premier spectacle, Victoria voit les choses en grand. Elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne sait pas combien font 8×9. Elle s’essaye au stand up en interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des mélodies célèbres mais avec des paroles pas connues. On lui a dit « reste simple », elle n’a pas réussi. VICTORIA PIANASSO Votre billet est ici THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris 22.0

