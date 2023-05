On s’Attache – Théâtre du Marais, Paris THEATRE DU MARAIS, 29 avril 2023, PARIS.

On s’Attache – Théâtre du Marais, Paris THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 19:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Les premières fois, c’est pas toujours magique. Au 25ème rencard raté, Elsa n’y croit plus. Et si le 26ème avec Pierre était le bon ? Pourtant, c’était pas parti pour. Il aime la variété française, elle écoute Nova. Il adore les voyages romantiques, elle ne jure que par le camping sauvage. Il veut fonder une famille, elle a peur de l’engagement. Elsa et Pierre n’ont rien en commun. Ah si ! Une chose : ils s’aiment. Et l’amour, ça permet de tout surmonter, non ? On s’Attache On s’Attache

THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris

22.0

EUR22.0.

