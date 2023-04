Yohann Laveant Le Propre de l »Homme THEATRE DU MARAIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Yohann Laveant Le Propre de l »Homme THEATRE DU MARAIS, 5 avril 2023, PARIS. Yohann Laveant Le Propre de l »Homme THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Tous les styles d’humour en 1 heure? Challenge accepté! Nous ne rions pas des mêmes choses. Et pourtant, durant cette heure, Yohann propose d’y arriver en s’essayant à tous les styles d’humour : Absurde, Stand-up, personnage, Jeu de mots, clown ou encore Parodie… Se jouer du rire, c’est l’assurance d’y trouver son compte en comprenant ses mécaniques. « Le propre de l’homme » aurait pu s’appeler « Un bon gros steak » puisque, rire équivaut aussi à manger un steak. Mais, nous avions peur de ne pas attirer les bonnes personnes à ce one man show… Yohann Lavéant Votre billet est ici THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris 22.0

