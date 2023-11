Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet – Théâtre du Gymnase, Paris THEATRE DU GYMNASE, 18 février 2024, PARIS.

Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet – Théâtre du Gymnase, Paris THEATRE DU GYMNASE. Un spectacle à la date du 2024-02-18 à 17:00 (2024-02-16 au ). Tarif : 42.0 à 79.0 euros.

International Festival Ballet & Festival Orchestra (PLATESV-I-2023-000536) présentent Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce « Le lac des cygnes » Le meilleur ballet classique de tous les temps Musique : P. I. Tschaikowsky Chorégraphie : L. Ivanov et M. Petipa Décors et costumes : V. Okunev Un rêve de ballet : « Le Lac des cygnes L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct. Le « Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour. Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà. Le « Lac des cygnes » est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l' »International Festival Ballet » garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans. Tarif enfant : moins de 12 ansRéservation PMR : 02 47 31 15 33 Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet

THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris

