Alexandre Kominek Batard Sensible (Tournée) THEATRE DU GYMNASE, 21 septembre 2023, PARIS. Alexandre Kominek Batard Sensible (Tournée) THEATRE DU GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-09-21 à 21:30 (2023-04-04 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. DARKSMILE ET LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTENT CE SPECTACLE Le one man show « Bâtard sensible » d’Alexandre Kominek à la Compagnie du Café-Théâtre ! Sex Cendrillon Iguane Cuisine au beurre Drogue White bitch Sensibilité Venez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Alexandre Kominek Votre billet est ici THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris 25.0

