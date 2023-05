Vincent Elbaz – Hors Promo Ciné – Théâtre du Gymnase Marie Bell, Paris THEATRE DU GYMNASE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Vincent Elbaz – Hors Promo Ciné – Théâtre du Gymnase Marie Bell, Paris THEATRE DU GYMNASE, 15 mai 2023, PARIS. Vincent Elbaz – Hors Promo Ciné – Théâtre du Gymnase Marie Bell, Paris THEATRE DU GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-05-15 à 20:00 (2023-05-15 au ). Tarif : 22.0 à 28.2 euros. Vincent Elbaz-Hors Promo CinéAprès Cédric Klapisch et Yvan Attal, Nicolas Koretzky reçoit Vincent Elbaz pour l’enregistrement de l’épisode 03 du Podcast Hors Promo Ciné dans la grande salle du théâtre du Gymnase.Après un entretien retraçant sa carrière, ses choix, ses motivations, ses sources d’inspirations et son processus créatif ce sera à vous de poser vos questions !Vincent Elbaz vous répondra en direct… La vérité si je mens !Artiste : Vincent ElbazAnimateur : Nicolas Koretzky Vincent Elbaz, Nicolas Koretzky, Hors Promo Ciné Vincent Elbaz, Nicolas Koretzky, Hors Promo Ciné Votre billet est ici THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris 22.0

