Group Seven & le Clef des Atrs Production présentent ce spectacle. Codex, Léonard De Vinci, un génie par nature CodeX porte sur la scène la vie personnelle et artistique du grand Léonard De Vinci. Un homme éclectique doté d'une incroyable curiosité sur la réalité autour de lui. Le spectacle s'ouvre sur le petit Léonard qui joue, découvre et invente sa réalité, selon ses propres idées, qui prennent forme et se développent pendant sa croissance. Le public aura l'occasion de découvrir sous un nouveau jour des thématiques autour de son œuvre telles que les machines, l'étude du geste, la Joconde, le vol et l'écriture spéculaire.La danse, qui raconte toute l'histoire de l'artiste, est guidée d'un tableau à l'autre par des extraits (en langue originale ou pas) du «Codex Atlanticus», un recueil de dessins et de notes de De Vinci en personne. Ce spectacle est un voyage magique qui vous fera remonter le temps et nous montre que l'homme, s'il le veut, peut vraiment changer le monde ! Avec: Christopher Lopez – Léonard De VinciClara Lambert – La figure de volCamille Simon – La figure de la beautéPascale Bruderer – La figure des machinesAdriano De Lima – L'angeSarah Ouassidi – La Mona LisaLéa Morales – La déesse de l'eauAntonio Terrestre – Le roiYouness Sajid – L'homme de vitruve Lea Pougheon – Spare filleFlorian Lintanf – Spare garçon VOIX OFF:Sophie DelmasFlorian TzotzisMichael ZitoHugo Fox COSTUMES:Juliette JametMona Le ThanhSandra Grelier ASSISTANT AU PROJET:Camille Serrano Réservation PMR : 01 42 46 79 79

THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris

