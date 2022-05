chants nomades théâtre du gouvernail, 19 décembre 2020 15:00, Paris.

Chants nomades. Chants du voyage. Chants de l’ailleurs. Il y a le voyage extérieur. Il y a le voyage intérieur. Et puis l’amour qui nous pousse au mouvement, nous donne de l’élan

Chants nomades. Chants du voyage. Chants de l'ailleurs. Il y a le voyage extérieur. Il y a le voyage intérieur. Et puis l'amour qui nous pousse au mouvement, nous donne de l'élan. Claudio Zaretti, chanteur italo-suisse et Jann Halexander, chanteur franco-gabonais nous invitent aux voyages, faits de peines, de joies, d'humours et d'espérances. Le spectacle 'Chants Nomades' a été présenté la première fois le 11 octobre 2019 à Lyon, puis le 9 juillet 2020 au Théâtre du Gouvernail à Paris. Il s'agit de la troisième représentation.

19 décembre 2020, 15h00
Théâtre du Gouvernail
5 Passage de Thionville
75019 Paris

Jann Halexander ‘C’était à Port-Gentil’

Claudio Zaretti ‘Toi qui écoutes’

Jann Halexander & Claudio Zaretti ‘Chanson des Îles’

Purple Shadow Agency

A propos de Jann Halexander

En mars 2013, il fêtait ses dix ans de carrière dans un théâtre parisien avant de se produire en province. Jann Halexander, qui a fait ses débuts à Angers, possède un répertoire mélangeant humour et émotion, mélancolie et passion, des titres phares : A table, Aucune importance, il est minuit Docteur Schweitzer ou encore Papa, Mum. Il est né Aurélien Makosso-Akendengué le 13 septembre 1982 à Libreville, l’artiste franco-gabonais chante l’exil, la différence, la passion amoureuse, la famille. Il a donné des centaines de représentation en France, Belgique, Allemagne. Le 21 janvier 2017, il chante aux côtés de Tita Nzebi, Jearian, françois N’gwa au Café de la Danse dans le cadre du spectacle pour le Gabon ‘Une Aurore se Lève’. Il tourne de 2017 à 2018 avec le tour de chant ‘A Vous Dirais-Je’. Aux côtés de la chanteuse russe Veronika Bulycheva, il présente le spectacle ‘du Gabon à la Russie’ à Paris, en province et à Bruxelles à partir de mai 2019. Il fait partie des premiers artistes à revenir sur scène lors du premier déconfinement, le 22 juin à l’Espace Pantin. Le 5 octobre il fête 17 ans de carrière au Théâtre Michel à Paris.

A propos de Claudio Zaretti

Sur la scène jaillissent quelques rythmes, c’est folk ? cest latino ? Et Claudio Zaretti guitariste-chanteur nous emporte.

Les villes, les couples, l’évasion, les attitudes, les amitiés sincères.

Une guitare, un esprit, et du cœur dans la voix…

Sa guitare peut chanter les rives de la méditerranée, ou un hypothétique Ouest américain, le trottoir de Buenos Aires, une plaine tsigane, ou un Cotton club des pavés de Paname.

Sa voix sait être charmeuse ou gouailleuse, au grès des rencontres, de l’escale.

Claudio ZARETTI est italo-suisse et c’est autour du lac Léman, (Genève, Lausanne Paleo Folk Festival, Spa) au début des années 80, qu’il fait ses premières scènes en tant qu’auteur, compositeur, interprète.

En France : après 3 ans passés à l’école AIMRA à Lyon et le conservatoire de Villeurbanne, là étudiant les bases de l’harmonie, qu’il rejoint diverses formations de reprises (rythm’n blues, pop, jazz) en tant que chanteur et instrumentiste (guitare, basse) pendant près de 15 années.

Il se produira (plus de cent vingt dates par an) dans le circuit des pubs de nuits et des saisons touristiques.

En 2005 il s’installe à Paris, et se produit dans les cafés-concerts, et les petites salles, guitare-voix. Il retrouve ainsi sa première passion d’auteur-compositeur, et sort son premier album.

« Je sais d’où je viens »

3 autres albums suivront : « Puisqu’il faut un jour », « Utopie, utopia »,«Deux Diamants »

*Dans le respect des normes sanitaires

