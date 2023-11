Romeo + Juliet – Théâtre du Châtelet, Paris Théâtre du Châtelet, 14 mars 2024, PARIS.

Romeo + Juliet – Théâtre du Châtelet, Paris Théâtre du Châtelet. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 24.2 à 108.9 euros.

Danse——–MATTHEW BOURNE’S ROMEO AND JULIET Romeo and Juliet de Matthew Bourne insuffle à cette éternelle histoire d’amour interdit écrite par Shakespeare un sentiment pétillant de passion brute et de vitalité juvénile. Confinés contre leur volonté par une société qui cherche à diviser, nos deux jeunes amoureux vont suivre leur cœur en risquant tout pour être ensemble. Version magistrale d’une histoire intemporelle qui raconte la découverte adolescente et la folie du premier amour, Romeo and Juliet a été unanimement salué par la critique lors de sa première présentation en 2019. Il revient dans le répertoire de New Adventures aux côtés des meilleures productions de danse et de théâtre de Matthew Bourne, renommées dans le monde entier. Direction artistique et chorégraphie Matthew BourneMusique Sergueï ProkofievDécors et costumes Lez BrotherstonLumières Paule ConstableOrchestration Terry DaviesCréation sonore Paul GoothuisAssociée à la direction artistique Etta MurfittAssociée à la chorégraphie Arielle Smith Romeo Paris Fitzpatrick , Andrew MonaghanJuliet Monique Jonas , Bryony PenningtonTybalt Danny Reubens , Richard WinsorLa compagnieMatthew Amos, Tanisha Addicott, Tasha Chu, Carla Contini, Adam Davies, Anya Ferdinand, Jackson Fisch, Cameron Flynn, Euan Garrett, Kurumi Kamayachi, Daisy May Kemp, Hannah Kremer, Kate Lyons, Rory Macleod, Blue Makwana, Leonardo McCorkindale, Eleanor McGrath, Enrique Ngbokota, Harry Ondrak-Wright, Alan Vincent Durée : 1h55 À partir de 14 ans. La production contient des effets sonores puissants, y compris un coup de feu, ainsi que des lumières clignotantes dans certains passages (pas d’effet stroboscopique). La production contient des scènes de nature dérangeantes et sexuelles, y compris des coups de poignard et des strangulations. Romeo and Juliet (Matthew Bourne) Romeo and Juliet (Matthew Bourne)

Théâtre du Châtelet PARIS 1, place du Châtelet Paris

