CASSE-NOISETTEBallet-féérie de Piotr Ilitch Tchaïkovski Direction artistique Karl Paquette, danseur étoile de l'Opéra de Paris Chorégraphie et mise en scène Fabrice Bourgeois, Maître de ballet de l'Opéra de Paris Décors Nolwenn Cleret Costumes Xavier Ronze Adaptation du livret Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française Lumières Louis Bourgeois Avec Karl Paquette, danseur étoile de l'Opéra de Paris , 25 danseurs Narration (enregistrement) Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française C'est à l'issue d'une représentation de Casse-Noisette (Rudolf Noureev) que Karl Paquette fut nommé Étoile à l'Opéra national de Paris. Ce ballet tient depuis lors une place particulière dans sa vie. Karl Paquette souhaite ainsi transmettre au jeune public la passion de la danse, sa magie et sa féérie à l'occasion des vacances de printemps avec cette nouvelle adaptation. Sur la célèbre musique de Tchaïkovski, le conte d'Hoffmann, revue par Alexandre Dumas, est ici restitué par Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française. Âge recommandé: dès 6 ans Durée : 1h50 (avec entracte) THEATRE DU CHATELET, 27 avril 2023, PARIS. 2023-04-27 à 15:00. Tarif : 15.0 à 60.5 euros.

