LA LEÇON théâtre du 13e art, 21 décembre 2021 19:00, Paris. 21 – 31 décembre Sur place https://www.oscarprod.com/calendrier-oscar-prod/ Le Théâtre du Corps et Oscar Prod présentent « LA LECON », la nouvelle création de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault. Le Théâtre du Corps et Oscar Prod présentent la nouvelle création de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault d’après l’œuvre originale d’Eugène Ionesco du 21 au 31 décembre 2021 au 13ème Art à Paris Un drame comique où le professeur est à la fois professeur de danse, d’arithmétique, de philologie ou de linguistique. Autorité suprême, il livre un enseignement extravagant où les mathématiques se dansent et où les mots se chantent dans une scénographie 3D. Une nouvelle expérience scénique avec Julien Derouault et six danseurs ! Rendez-vous au 13ème Art à Paris du 21 au 31 décembre 2021 pour 10 représentations exceptionnelles à l’occasion des Fêtes de Noël. théâtre du 13e art Place d’Italie Centre commercial Italie Deux 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche mardi 21 décembre – 19h00 à 21h00

Age minimum 8 Age maximum 99