Noah Productions, ID Proscenium et Théâtre des Variétés (1-1039133) présentent ce spectacle. PANIQUE EN COULISSESune pièce à double face.ILS DÉGUSTENT ET VOUS ALLEZ ADORER ! Entre les ratés des répétitions et les actes manqués des représentations, le décor devient le théâtre des désaccords, se métamorphose en champ de mines. Les portes claquent comme des paires de claques. Les acteurs s’étripent en public, se mettent des pains entre deux cintres. Plus ils dégustent, plus le public se régale. Il applaudit au fiasco. Il rit au désastre. C’est la recette magique qui fait de Panique en coulisses un succès planétaire depuis plus de 40 ans. Déjà 14 millions de spectateurs dans le monde.PANIQUE EN COULISSES. La comédie de la rentrée.11 nominations aux Tony Awards ! Une des 10 comédies les plus jouées dans le monde ! Une coproduction NOAH PRODUCTIONS, ZODA PRODUCTIONS et THEATRE DES VARIETES EQUIPE CREATIVE AUTEUR : Michael FRAYN ADAPTATION : Stéphane LAPORTE MISE EN SCENE : Jean-Luc MOREAU et Anne POIRIER-BUSSON DECOR : Catherine BLUWAL ACCESSOIRES : Françoise HENRY CREATION LUMIERES : Jacques ROUVEYROLLIS assisté de Jessica DUCLOS CREATION SONORE : Sylvain MEYNIAC CHOREGRAPHIES : Glysleïn LEFEVER COSTUMES : Marie CREDOU DIRECTION DE CASTING : Laurent COURAUD PRESSE : Sébastien d’ASSIGNY DISTRIBUTION Gaby Tellier / MME. PLANQUETTE : Marine DUSEHU · Louis Duhamel / METTEUR EN SCENE : Nicolas CARPENTIER · Guillaume Lejeune / ROGER LEFEBURE : Sébastien ALMAR · Diane Alexis / VÉRO : Elie ADDAMS · Chloé Labbé / ASSISTANTE REGISSEUR : Chanaël MEÏMOUN · Frédéric Chevrier / PHILIPPE SAINT-CYR & LE CHEIKH : Benjamin GOMEZ · Mélanie Boitel / FLAVIE SAINT-CYR : Marion LAHMER · Tom Vincent / REGISSEUR : Quentin LACLOTTE PARMENTIER · Hyacinthe Favières / LE CAMBRIOLEUR : Chick ORTEGA Informations pratiques :Durée : 105 minutesGenre : comédie, boulevardRéservation PMR au : 01 42 33 11 41 ou au 01 42 33 09 92(du lundi au samedi de 11H à 18H ( hors jours fériés). Panique en Coulisses Panique en Coulisses

THEATRE DES VARIETES PARIS 7 Boulevard Montmartre Paris

