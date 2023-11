Les Pigeons – Théâtre des Nouveautés, Paris THEATRE DES NOUVEAUTES, 1 décembre 2023, PARIS.

Les Pigeons – Théâtre des Nouveautés, Paris THEATRE DES NOUVEAUTES. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 15.0 à 65.0 euros.

Théâtre des Nouveautés (V-R-2021-008058-008096-008094) présente ce spectacle. LES PIGEONSUne comédie singulière de Michel LEEBSERGE et BERNARD, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps . Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs , se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule. Une comédie entre rires et émotions. Durée : 1h20 Une pièce de Michel Leeb Mise en scène par Jean-Louis Benoit Avec : Michel Leeb, Françis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux Assistant à la mise en scène Éric Supply Décor : Jean Haas Lumières : Jean-Pascal Pracht Costumes : Charlotte Terrasse Musique : Fanny Leeb Accès personnes à mobilité réduite : 01 47 70 62 63 Les Pigeons Les Pigeons

THEATRE DES NOUVEAUTES PARIS 24, Boulevard Poissonnière Paris

