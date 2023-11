How to Become a Parisian in One Hour? Théâtre des Nouveautés, Paris THEATRE DES NOUVEAUTES, 11 novembre 2023, PARIS.

How to Become a Parisian in One Hour? Théâtre des Nouveautés, Paris THEATRE DES NOUVEAUTES. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 24.0 à 37.0 euros.

FRENCH ARROGANCE PROD (lic. 2-1049427) présente ce spectacle How To Become Parisian In One Hour ?Le One Man Show d’Olivier Giraud qui a déjà séduit plus de 800 000 spectateurs ! 100% in English ! Accessible aux cracks et aux cancres en anglais !Après plus d’une heure de formation intensive, rien du comportement des Parisiens dans les magasins, restaurants, taxis, métros, boîtes de nuit… ne vous échappera ! Déjà plus de 800 000 spectateurs ont suivi ses conseils. Pourquoi pas vous ? Si vous avez peur de ne pas comprendre, rassurez-vous, tous les Français sortent de la salle avec la sensation d’être bilingue… Quelle arrogance ! Vous doutez encore ? Si oui, même les provinciaux comprennent ! Venez-vous détendre dans une atmosphère internationale où Français et une cinquantaine de nationalités se mélangent pour rire du comportement des habitants de la Capitale ! Et pour les Parisiens, le miroir de votre quotidien vous attend… Come & Discover THE SMASH HIT SHOW 100% IN ENGLISH IN PARIS!You love Paris but you think that Parisians are … different? You are completely right! Do you need some help to understand Parisians? Don’t wait and come to the training approved by more than 800 000 spectators! Olivier Giraud will teach you everything you need to know in order to enjoy Paris! After the show, you’ll act like a real Parisian in every situation encountered during your trip: Taxi, metro, restaurant, shop, night club… Even your intimacy with your partner will never be the same! You’ll learn the typical Parisian language, practice our facial expressions and how to use properly the famous “Ohlala” You‘ll enjoy a night out in the heart of Paris, surrounded by Parisians and a multicultural audience! This is the ultimate guide to enjoy Paris! Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.Please note that the show is not recommended for kids under 16 years old. Médias : « Une réussite totale ! Ça vous met en forme pour des mois ! » Paris Match« Le one man show d’Olivier Giraud est devenu le rendez vous incontournable de la capitale ! » Elle« Une comédie pour devenir Parisien ! » The New York Times« Une reconnaissance internationale ! » Le Monde« Giraud est une bête de scène, habité d’une énergie ébouriffante et d’un humour décapant ! » Le Point« Le spectacle est un triomphe ! » Le Figaro« Précis, convaincant, hilarant! » Premiere« L’Artiste délivre la clef de la survie en milieu urbain pour découvrir « l’homo parisianus » dans toute sa splendeur. » Le Parisien« Rarissime : Un « frenchy » dans le NY Times. » Libération Olivier Giraud

THEATRE DES NOUVEAUTES PARIS 24, Boulevard Poissonnière Paris

