Les Aventures de Pinocchio – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE DES MATHURINS, 17 mars 2024, PARIS.

Les Aventures de Pinocchio – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE DES MATHURINS. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 14:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 23.0 à 38.3 euros.

Le Théâtre des Mathurins (Licence: 1069724) présente ce spectacle. LES AVENTURES DE PINOCCHIOUne création d’Olivier SolivérèsD’après le conte de Carlo Collodi Pour son septième spectacle familial, Olivier Solivérès nous emmène en Italie et revisite le célèbre conte de Carlo Collodi : Les Aventures de Pinocchio. Dans ce grand spectacle où se mêlent images époustouflantes, effets spéciaux, multiples décors, chansons, humour et poésie, vous suivrez les aventures de Pinocchio, le pantin de bois qui aspire à devenir un véritable petit garçon. Venez rêver et vivre une expérience théâtrale inoubliable ! Le saviez-vous ? Olivier Solivérès est l’auteur d’Au Pays du Père Noël, de Blanche Neige et les sept nains, de Chevaliers Princesses et Dragon, Ados, Le Bossu de Notre Dame et Space Wars Ecrit et Mis en scène par Olivier Solivérès Avec : Jean-Baptiste Navarrete Carl Laforet Guy de Tonquédec Ethan Oliel Claudia Palleschi Yvan Garouel Et en alternance : Axel Delage Axel Placier Léandre Placier Harrison Thomas Colla Julien Dekenuydt Lorenzo Bruzzi Nolan Arizmendi « LE SPECTACLE LE PLUS WAOUH DU MOMENT » DO IT IN PARIS Les Aventures de Pinocchio Les Aventures de Pinocchio

Votre billet est ici

THEATRE DES MATHURINS PARIS 36, rue des Mathurins Paris

23.0

EUR23.0.

Votre billet est ici