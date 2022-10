Le Concert Spirituel | Médée de Charpentier Théâtre des Champs-Elysées Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Concert Spirituel | Médée de Charpentier Théâtre des Champs-Elysées, 27 mars 2023 19:30, Paris

Sur réservation, de 5€ à 85€

Opéra concert – Direction : Hervé Niquet Cette production est rendue possible grâce au généreux soutien de Aline Foriel-Destezet. Après tant d’années à être empêché par le privilège de l’opéra détenu par Lully, de faire jouer autre chose que des pastorales et de la musique religieuse, Charpentier accéda enfin à la scène de l’Opéra, à 50 ans. Il avait déjà conquis le public avec son Malade imaginaire, comédie-ballet réalisée avec Molière vingt ans auparavant. Médée représenta le « grand œuvre » de Charpentier, l’aboutissement de tout son travail sur la voix, un exemple exceptionnel de richesse orchestrale, un drame magnifiquement vécu grâce au livret de Thomas Corneille, le destin tragique et dévorant de Médée : un chef-d’œuvre ! Cependant l’accueil réservé à cette Médée par les Parisiens ne fut pas à la hauteur de l’œuvre, pas assez « à la mode »… et Charpentier renonça définitivement à affronter les cabales qui faisaient déjà de l’Opéra le lieu de tous les complots ! Médée resta donc l’unique tragédie lyrique de Charpentier, et laisse encore aujourd’hui regretter toutes celles qu’il aurait pu écrire si le destin, la politique et Lully en avaient décidé autrement (Sources : Centre de musique baroque de Versailles). Véronique Gens Médée

Cyrille Dubois Jason

Judith van Wanroij Créuse

Thomas Dolié Créon

David Witczak Oronte

Hélène Carpentier La Victoire / Nérine / l’Amour

Chloé Briot La Gloire / Une Italienne / Cléone

Adrien Fournaison Le Chef du peuple / Un habitant / Un Argien / La Vengeance

Floriane Hasler Bellone

David Tricou Un berger / Le premier Corinthien / Un Argien / Le troisième captif / Un démon / Le troisième fantôme

Fabien Hyon Un berger / Arcas / Le deuxième Corinthien / La Jalousie

Jehanne Amzal La première bergère / La première captive / Le premier fantôme

Marine Lafdal-Franc La deuxième bergère / La deuxième captive / Le deuxième fantôme Hervé Niquet direction

Le Concert Spirituel chœur et orchestre Opéra chanté en français, surtitré en français et en anglais Coproduction Centre de musique baroque de Versailles, Le Concert Spirituel, Théâtre des Champs-Elysées

Partition réalisée et éditée par le Centre de musique baroque de Versailles

L’ensemble Le Concert Spirituel est en résidence au Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du dispositif de « résidences croisées » du CMBV Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008 Paris 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées lundi 27 mars 2023 – 19h30 à 21h00

