Grand Concert Radio Classique Théâtre des Champs-Elysées

Un spectacle à la date du 2024-07-05 à 20:00. Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Grand Concert Radio Classique

Une nouvelle Folle Soirée consacrée à l'opéra à l'initiative de Radio Classique.

PROGRAMME
Interprètes et programme annoncés ultérieurement

Après le succès de ses précédents concerts thématiques (Offenbach en fête, Viva Verdi, Sacré Rossini, Passionnément Mozart…), Radio Classique vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'une Folle Soirée de l'Opéra qui vous fera vivre toute la richesse des passions humaines par les artistes les plus talentueux de la scène actuelle.

Production Radio Classique

Théâtre des Champs-Elysées
PARIS
15, avenue Montaigne
Paris

