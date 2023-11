Marina Viotti Théâtre des Champs-Elysées, 28 juin 2024, PARIS.

Marina Viotti Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-06-28 à 20:00 (2024-06-28 au ). Tarif : 33.0 à 93.5 euros.

Marina Viotti | mezzo-sopranoLes Musiciens du LouvreMarc Minkowski | direction Toute la sensualité et la virtuosité de la mezzo Marina Viotti à servir Haendel. PROGRAMME Haendel Concerto grosso op. 6 n° 5« O Jordan ! Jordan ! », air extrait d’Esther« All Danger disdaining », air extrait de Deborah« Defend her, Heaven », air extrait de TheodoraConcerto grosso op. 6 n° 11« Fair virtue », air extrait d’Alexander Balus« Where shall I fly », air extrait d’HerculesConcerto grosso op. 6 n° 7« Crude furie », air extrait de Serse« Verdi prati », air extrait d’Alcina« Dopo notte », air extrait d’AriodanteConcerto grosso op. 6 n° 12« Ombra cara », air extrait de Radamisto C’est peu dire qu’elle est « tombée dans la marmite musicale toute petite » ! Son père Marcello Viotti est chef d’orchestre, sa mère violoniste, son frère Lorenzo s’affirme de jour en jour comme l’un des jeunes grands de la baguette à son tour, sans compter deux autres frères et sœurs, eux aussi musiciens d’opéra. Elle, a choisi la voix comme instrument, et quelle voix ! Puissante, chaude, à la sensualité débordante et reflétant à merveille un tempérament bien décidée à conquérir les grands rôles de sa tessiture. De la musique ancienne jusqu’au bel canto et Offenbach, rien ne lui résiste. Après sa Périchole décoiffante de l’automne 2022, elle retrouve Marc Minkowski pour un récital entièrement consacré à Haendel. Son énergie ardente et sa virtuosité à toute épreuve, justement récompensées récemment par » Une Victoire de la Musique « , devraient y faire merveille. Production Théâtre des Champs-Elysées Marina Viotti Marina Viotti

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

