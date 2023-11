Orchestre de Chambre de Paris, Fabien Gabel, direction – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 26 juin 2024, PARIS.

Orchestre de chambre de ParisFabien Gabel | directionMarie-Nicole Lemieux | contraltoMélanie Laurent | harpe Fabien Gabel, Marie-Nicole Lemieux et Mélanie Laurent pour une soirée à la croisée des siècles. PROGRAMME Debussy Suite bergamasque « Clair de lune »Saint-Saëns Mélodies persanesLa Tombelle OrientaleDebussy Danse sacrée et Danse profaneBonis Danse sacréeDubois FantasiettaMassenet La ViergeCaplet Green, Viens !, Une flûte invisible, Papillons Si l’Exposition universelle de 1900 attire les regards du monde entier, le coeur de la création musicale bat à Paris depuis déjà plusieurs décennies. Le programme de ce concert éclaire les sources d’inspiration de cette période fastueuse. En se tournant vers l’Orient, les compositeurs renouvellent leur palette sans rien perdre de leur élégance mondaine, ainsi les Mélodies persanes de Saint-Saëns (1870) et l’Orientale de La Tombelle (1888). L’Antiquité inspire des partitions associant mysticisme et sensualité païenne : La Vierge, « légende sacrée » de Massenet (1880), la Danse sacrée de Mel Bonis (1898), ou les Danse sacrée et Danse profane de Debussy (1904). C’est peut-être aux Fêtes Galantes de Verlaine que l’on doit le « Clair de lune » de Debussy (1905), mouvement de la Suite bergamasque orchestrée par Caplet. En 1913, avant que la Grande Guerre ne mette fin à la Belle Époque, Dubois compose sa Fantasietta avec un art de la couleur typiquement français. Coproduction Orchestre de chambre de Paris | Palazzetto Bru ZaneDans le cadre du 11e Festival Palazzetto Bru Zane Paris Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

