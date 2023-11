Tolomeo Théâtre des Champs-Elysées Catégorie d’Évènement: Paris Tolomeo Théâtre des Champs-Elysées, 31 mai 2024, PARIS. Tolomeo Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-05-31 à 19:30 (2024-05-31 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros. Tolomeo Georg Friedrich Haendel Franco Fagioli, une « star » parmi les contre-ténors actuels pour servir une œuvre méconnue de Haendel.DISTRIBUTION Franco Fagioli | TolomeoGiulia Semenzato | Seleuce Andrea Mastroni | AraspeGiuseppina Bridelli | ElisaChristophe Dumaux | Alessandro Giovanni Antonini | directionKammerorchester Basel & Il Giardino Armonico Après Berenice, nous restons en Egypte pour cette fois-ci suivre les aventures de Tolomeo. L’ouvrage est antérieur de quelques années à Berenice et fut lui créé au King’s Theatre au printemps 1728 avec une distribution réunissant plusieurs chanteurs-vedettes du moment parmi lesquels Faustina Bordoni, Francesca Cuzzoni et le castrat Francesco Bernardi, dit Il Senesino. Véritable « star » à l’époque, Il Senesino créa plusieurs rôles-titres de Haendel dont, outre celui de Tolomeo, ceux de Flavio, Giulio Cesare, Tamerlano, Rodelinda, Scipione, Admeto, Siroé, Orlando… Comme de nombreux opéras de Haendel, l’ouvrage connut une longue période de sommeil avant d’être redécouvert en 1938 à Göttingen. Le contre-ténor argentin Franco Fagioli qui tient ici le rôle-titre, est lui aussi une « star » de ce répertoire exigeant où sa virtuosité brille désormais depuis plusieurs années. Production Théâtre des Champs-Elysées Franco Fagioli, Giovanni Antonini, Georg Friedrich Haendel Franco Fagioli, Giovanni Antonini, Georg Friedrich Haendel Votre billet est ici Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris 33.0

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

