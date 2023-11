Staatskapelle Dresden Théâtre des Champs-Elysées, 24 mai 2024, PARIS.

Staatskapelle Dresden Christian Thielemann | direction Un trio au sommet : la Staatskapelle de Dresde, Christian Thielemann et Richard Strauss. PROGRAMME Weber Jubel-Ouvertüre op. 59Wagner Ouverture de TannhäuserStrauss Ainsi parlait Zarathoustra op. 30Suite de Valses, extrait du Chevalier à la Rose EN QUELQUES MOTS Richard Strauss et la Staatskapelle Dresden ont été étroitement liés pendant plus de soixante ans. Neuf des quinze opéras du compositeur ont été créés à Dresde, dont Salomé, Elektra et Der Rosenkavalier, tandis que la Symphonie Alpestre a été dédiée à l’orchestre. C’est dire la communion qu’il existe entre les musiciens et le compositeur. Et c’est peu dire qu’il existe la même relation intense entre Christian Thielemann et Strauss, lui qui a dirigé et gravé la plupart de ses grandes œuvres avec une diabolique précision, la plupart d’ailleurs avec la formation de Dresde. La tradition symphonique germanique ne cachait plus depuis Beethoven une tendance particulièrement forte à la diffusion d’idées extramusicales au sein de ses œuvres, elle n’avait cependant pas encore exploité le filon du poème symphonique. Si Liszt est précurseur en la matière, Strauss lui offrira ses lettres de noblesse. En introduction à ce festin straussien, les ouvertures Jubel de Weber et Tannhäuser de Wagner. Production Théâtre des Champs-Elysées Staatskapelle de Dresde, Richard Strauss, Christian Thielemann Staatskapelle de Dresde, Richard Strauss, Christian Thielemann

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

