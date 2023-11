Orchestre de Chambre de Paris, Andrea Marcon, Johanna Wallrot – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 23 mai 2024, PARIS.

Orchestre de chambre de ParisAndrea Marcon | directionJohanna Wallroth | soprano Andrea Marcon et la soprano suédoise Johanna Wallroth pour un florilège de son répertoire de prédilection avec des airs de Mozart. PROGRAMME Mozart AirsBeethoven Symphonie n° 7 op. 92 En première partie de concert, une anthologie d’airs où Mozart explore comme nul autre les tréfonds de l’âme humaine. Beethoven compose sa Symphonie no 7 au moment où Napoléon Ier enchaîne les revers qui conduiront à sa chute : désastre de la campagne de Russie en 1812, défaite à Vitoria (nord de l’Espagne) et à Leipzig en 1813. Cette situation politique motive en partie le caractère jubilatoire de la partition et contribue à son triomphe lors de sa création, le 8 décembre 1813 à Vienne. Dépourvue de mouvement lent, la Symphonie no 7 est fondée sur des rythmes obsessionnels, jusqu’à l’euphorie dans les mouvements rapides. Richard Wagner, qui la désigne comme « l’apothéose de la danse », s’enthousiasmera en ces termes : « C’est la danse à son plus haut degré, le principe même du mouvement corporel incarné dans la musique. » Production Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

