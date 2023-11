Bérénice – Direction Francesco Corti Théâtre des Champs-Elysées, 21 mai 2024, PARIS.

Bérénice – Direction Francesco Corti Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 19:30 (2024-05-21 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version de concert———————————- BereniceGeorg Friedrich Haendel Sandrine Piau et une bien belle distribution pour servir ce rare Haendel qui propose de nous faire voyager sur les rives du Nil. DISTRIBUTION Sandrine Piau | BéréniceAnn Hallenberg | Sélène NN | AlessandroPaul-Antoine Bénos-Djian | DemetrioHugh Cutting | ArsaceRupert Charlesworth | FabioJohn Chest | Aristobolo Francesco Corti | directionIl Pomo d’Oro Pour ce rare Haendel, Sandrine Piau nous invite sur les rives du Nil pour y vivre les aventures de la reine Bérénice. Il s’agit du dernier ouvrage écrit par Haendel pour le Théâtre de Covent Garden, au cours d’une période de crise marquée par la désaffection de plus en plus grande du public londonien pour l’opéra italien. Créée le 18 mai 1737, Berenice ne devait connaître en tout que quatre représentations, devant des salles clairsemées, avant de tomber dans l’oubli pour ne réapparaître qu’en 2001 au festival de Karlsruhe. Et pourtant Haendel y déploie tout son savoir-faire de l’art de l’opera seria, sur un livret riche et complexe où se mêlent une nouvelle fois conflits politiques et amoureux. Production Théâtre des Champs-Elysées Francesco Corti Francesco Corti

Théâtre des Champs-Elysées PARIS

