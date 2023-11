Fazil Say Théâtre des Champs-Elysées, 15 mai 2024, PARIS.

Fazil Say Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-05-15 à 20:00 (2024-04-22 au ). Tarif : 30.8 à 82.5 euros.

Récital de piano——————– Fazýl Say | piano Fazýl Say entre tradition mozartienne et Beethoven… Sans oublier sa touche personnelle. PROGRAMME Mozart Sonate n° 11 K. 331Say A la carteBeethoven Sonate n° 23 op. 57 « Appassionata »Liszt Prélude et fugue d’après Jean-Sébastien Bach BWV 543 « Etant turc, j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à interpréter ce morceau à grand renfort de cymbales et tambours, et avec un piano bruyant », confesse Fazýl Say à propos du Finale de la sonate la plus célèbre de Mozart. Compositeur prolifique, le virtuose nous proposera ensuite l’une de ses propres œuvres avant de s’attaquer à l’Appassionata de Beethoven. Soit un autre tube dont il saura, comme dans son dernier enregistrement pour Warner, renouveler notre écoute. Le programme s’achèvera avec Bach revu par Liszt. Une fois n’est pas coutume, le cher Franz transcrit le Prélude et Fugue BWV 543 de manière aussi littérale que possible. C’est que, comme bien d’autres, le diable du piano regarde l’immense Jean-Sébastien comme un dieu ! Jeanine Roze Production Fazil Say Fazil Say

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

