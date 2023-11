Alexandra Dovgan – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 5 mai 2024, PARIS.

Alexandra Dovgan – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-05-05 à 11:00 (2024-05-05 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Récital de piano———————–Alexandra Dovgan | piano L’insolent talent de la jeune Alexandra Dovgan tout aussi à l’aise dans Bach que dans Rachmaninov et Scriabine. PROGRAMME BachPartita n° 6 BWV 830RachmaninovVariations sur un thème de Corelli op. 49ScriabineSonate-Fantaisie n° 2 op. 19 EN QUELQUES MOTS A seize ans, Grigory Sokolov remportait le Concours Tchaïkovski de Moscou. Prodige ? Que dire alors de sa protégée Alexandra Dovgan qui, au même âge, a dépassé le stade des compétitions musicales depuis « longtemps » ! La jeune Russe nous revient avec Bach, et deux compatriotes. Après l’ultime partita d’un recueil qui, selon Forkel, premier biographe du Cantor, « fit en son temps beaucoup de bruit dans le monde musical [tant] on n’avait encore jamais vu ni entendu d’aussi excellentes compositions pour clavier », la virtuose s’attaquera aux variations que Rachmaninov élaborait en 1931 sur un thème attribué à Corelli. La matinée prendra fin avec une plongée dans le monde de Scriabine, dont la Sonate-Fantaisie opus 19 nous emmène voir la mer. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-ElyséesPlacement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Alexandra Dovgan Alexandra Dovgan

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici